الامارات | «سيرا» تعرض في «آيسنار» نظاماً يتتبع الأجسام المتحركة بتقنيات متطورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) كشريك داعم للمرة الأولى في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) في نسخته السابعة، تحت شعار «لأن الأمن الوطني مسؤوليتنا جميعاً»، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، وتعرض عبر منصتها عدداً من الأنظمة الأمنية المبتكرة التي تم تطويرها في مختبرات المؤسسة ومن أهمها برنامج مدار، وهو نظام يتتبع الأجسام المتحركة باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، ويُعد هذا النظام من أكبر الأنظمة في المنطقة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، إن المؤسسة تشارك بإداراتها المختلفة في المعرض المتخصص بهدف عرض ابتكاراتها الأمنية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تُقدمها في المجالات الأمنية المختلفة لاسيما في قطاع الأمن الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مناقشات متعمقة حول أحدث التقنيات وأهم التحديات، والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الأمني مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

وأكد أن المؤسسة تعتز بمشاركتها في معرض (آيسنار أبوظبي 2022) كمعرض عالمي متخصص لخبراء الأمن وتسعى للمساهمة بشكل فاعل في إنجاح هذا الحدث الفريد كمؤسسة رائدة في مجال الأمن الوطني المستدام وذات دور فعال في ريادة التقنيات المتقدمة وتطوير أحدث الأنظمة والخدمات الأمنية التي من شأنها إعداد القطاع الأمني لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف: «تنطلق مشاركة المؤسسة من الأهمية التي نوليها لفرص التعاون وتبادل الرؤى مع صناع القرار وروّاد قطاع الأمن الوطني بمجالاته الحديثة، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن المجتمعي والحد من الجريمة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وتستعرض مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في منصتها بالمعرض عدداً من الأنظمة الأمنية المبتكرة التي تم تطويرها في مختبرات المؤسسة ومن أهمها برنامج مدار، وهو نظام يقوم بتتبع الأجسام المتحركة باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، ويُعد هذا النظام من أكبر الأنظمة في المنطقة.