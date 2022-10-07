الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: في ذكرى المولد النبوي الشريف.. نجدد محبته ونستلهم من سيرته منهجاً لغرس مكارم الأخلاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، وأن نجدد محبته ونتبع سيرته في نشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.

وتحتفل الأمة الإسلامية اليوم بذكرى مولد النبي، صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق 12 من ربيع الأول، والاقتداء بسيرته، صلى الله عليه وسلم، العطرة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}، في ذكرى مولده.. صلى الله عليه وسلم.. نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها.. نجدد محبته.. واتباع سيرته.. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.. هو أرحم الخلق بالخلق.. وأصدقهم كلاماً.. وأعذبهم منطقاً.. وأعظمهم خلقاً.. صلى الله عليه وسلم، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته».

كما هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدين سموهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، حملت رسالته الخير للبشرية كلها وغرست قيماً خالدة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة.. حملت رسالة محمد، صلى الله عليه وسلم، الخير للبشرية كلها وغرست فينا قيماً خالدة».

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «في ذكرى المولد النبوي الشريف نحتفي بالسيرة العطرة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نادى بالخير والعدل والأخلاق، ونستذكر القيم العظيمة التي رسّخها عبر دعوته، ونهنّئ الأمة العربية والإسلامية بهذه الذكرى، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها نبراساً منيراً لشعوبنا ومستقبلنا».