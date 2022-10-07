الامارات | نقل عجمان تختتم استعداداتها لمعرض جيتكس 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت المدير العام بالندب لهيئة النقل في عجمان رشا خلف الشامسي، أن الهيئة أنهت استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس 2022، والذي سيعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر ، مؤكدة أن المشاركة في المعرض هي فرصة لإبراز نجاحات الهيئة وتعزيز التنافسية في المجال التقني لدعم استراتيجية حكومة عجمان.

وأضافت أن الهيئة ستستعرض تطبيقها الذكي الذي يعد واحدا من أهم التطبيقات التي تقدمها الهيئة لما له من دور كبير في رفع جودة منظومة النقل في الإمارة من خلال تسهيل طلب كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن تطبيق واحد متكامل، حيث أن الهيئة توظف التحول الرقمي في تقديم خدمات تنافسية ضمن أعلى المعايير العالمية.

ويعد المعرض الذي ينعقد سنوياً ويشارك فيه العديد من الجهات التي تعرض أهم إنجازاتها في توظيف تكنولوجيا المعلومات لتسهيل وتسريع إجراءات العمل من أجل تعزيز الأداء الحكومي وجودة الحياة في عجمان.