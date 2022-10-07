الامارات | مكتوم بن محمد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه في تغريدة عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "في ذكرى المولد النبوي الشريف نحتفي بالسيرة العطرة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي نادى بالخير والعدل والأخلاق، ونستذكر القيم العظيمة التي رسّخها عبر دعوته، ونهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذه الذكرى، سائلين المولى عزوجل أن يجعلها نبراساً منيراً لشعوبنا ومستقبلنا"