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الامارات | حمدان بن محمد يبارك للأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية بذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه في تغريدة عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة … حملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخير للبشرية كلها وغرست فينا قيماً خالدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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