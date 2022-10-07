الامارات | في ذكرى المولد النبوي الشريف.. محمد بن راشد: نجدد محبته واتباع سيرته ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتجديد محبة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.

وقال سموه في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها .. نجدد محبته .. واتباع سيرته .. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين .. هو أرحم الخلق بالخلق .. وأصدقهم كلاماً .. وأعذبهم منطقاً .. وأعظمهم خلقاً .. صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ..