الامارات | «طرق دبي» تستأنف تشغيل خط الحافلات 105

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل خط الحافلات (105)، لنقل الركاب من محطة مول الإمارات إلى حديقة (ميراكل)، في الـ10 من أكتوبر الجاري بزمن تقاطر 30 دقيقة، خلال أيام الأسبوع، و20 دقيقة في يوم الجمعة، وستكون تعرفة الرحلة الواحدة خمسة دراهم.

ويَنصَبُّ الهدف من إطلاق هذا الخط الموسمي على دعم النقل السياحي بالحافلات، لاسيما في الموسم الشتوي الذي يشهد إقبالاً من قِبَلِ الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، ومن السكان والزوار والسيّاح، وينطلق الخط (105)، وهو خط سريع، من محطة مترو مول الإمارات ويصل مباشرة ومن دون توقف إلى حديقة ميراكل، والعودة إلى نقطة انطلاقه بالطريقة نفسها.

وتحرصُ الهيئة على توسيع وتطوير شبكة الخطوط الداخلية للحافلات العامة، وتعمل على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملاً مع وسائل النقل الجماعي الأخرى التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري (فيري دبي والباص والتاكسي المائيين)، بالإضافة إلى مركبات الأجرة والنقل المشترك. ويتركز حرص الهيئة وسعيها الدائم في هذا المجال على هدف جعل وسائل النقل الحديثة هذه الخيار الأمثل للتنقّل في عموم دبي، وبين الإمارة وبقية إمارات الدولة.

ويذكر أن الهيئة دشّنت الخط (105)، الرابط بين محطة مترو مول الإمارات وحديقة ميراكل، في 17 ديسمبر من عام 2015، وتنقّل عبر هذا الخط منذ تدشينه حتى الموسم الماضي أكثر من 900 ألف راكب.