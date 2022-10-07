الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مسبح

طالب سكان في بناية بالشارقة بمضاعفة الاهتمام بنظافة المسبح الذي يستخدمه الكثيرون، مشيرين إلى أن الشركة المسؤولة عن الصيانة تعمل على تنظيفه مرة واحدة في الشهر. وناشدوا المختصين بتكثيف الرقابة على شركات الصيانة في المباني السكنية.

منبه

استيقظ سكان في أحد مباني منطقة الجداف في دبي، ليلة أول من أمس، مفزوعين على صوت جرس إنذار الحريق، والتسجيل الصوتي الذي يعلو في الممرات ويرشد السكان إلى المخارج، ثم تبين أنه لا يوجد أي حادث في البناية. وطالب السكان بإعادة ضبط تلك المنبهات بحيث لا تعمل إلا في حالات تستدعي ذلك.

غرامة

دعا سكان في الشارقة البلدية إلى إعادة النظر في مخالفة تنظيف السيارات في الساحات الترابية والمواقف من قبل حرّاس المباني، والتي تبلغ غرامتها 500 درهم، مشيرين إلى أن هذا النوع من الغسيل يمثل حلاً أقل كلفة لمشكلة اتساخ المركبات، بسبب كثرة الغبار والرمال، خصوصاً أن ترك المركبة فترة طويلة دون تنظيف يعرض صاحبها أيضاً للمخالفة.

ملخصات

تساءل أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة تتبع المنهج الوزاري عن أسباب تنامي ظاهرة «الملخصات» الدراسية للكتب، التي يصر بعض المدرسين على طباعتها، رغم حجمها الكبير وكلفة طباعتها.

توعية

أثنى رياضيون ومتابعون لقنوات أبوظبي الرياضية، على تخصيص مساحات خلال نقلها مباريات «دوري أدنوك» للمحترفين، لتوعية الجمهور بمخاطر استخدام المكملات الغذائية والمنشطات التي يروّجُ لها في بعض الصالات الرياضية الخاصة.

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