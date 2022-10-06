الامارات | في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. محمد بن راشد: رحم الله باني دبي.. ومهندسها.. ووالد شعبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” في ذكرى مرور 32 عاماً على وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه التي تصادف غداً الجمعة السابع من أكتوبر.

وقال صاحب السمو في تدوينته: قبل 32 عاماً غادرنا والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد.. بصماته لم تغادر حياتنا.. مشاريعه لم تغادر شوارعنا.. دروسه لم تغادر أذهاننا..

وأضاف صاحب السمو: هكذا العظماء.. لا يغادرون المجد ولا يغادرهم.. رحم الله باني دبي.. ومهندسها .. ووالد شعبها..