الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس المصري بذكرى انتصارات حرب اكتوبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس المصري بذكرى انتصارات حرب اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري بهذه المناسبة.
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