الامارات | بمناسبة المولد النبوي الشريف.. مجانية المواقف في إمارة الشارقة السبت المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة المولد النبوي الشريف.. مجانية المواقف في إمارة الشارقة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار من بلدية الشارقة بشأن رسوم المواقف السبت المقبل
قررت بلدية مدينة الشارقة إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم يوم السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأفادت البلدية بأنه يستثنى من القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، والتي يمكن التعرف إليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.
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