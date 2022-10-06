الامارات | 38 إنذاراً وتنبيهاً خلال حملة تفتيشية على مقاصف المدارس في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة تفتيشية على جميع المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لإمارة أبوظبي، بهدف التأكد من جاهزية هذه المقاصف بشكل مستمر، منوهة إلى أن الحملة شملت زيارة 244 مقصفاً مدرسياً للتأكد من تطبيقها التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة الأغذية المقدمة للطلبة، و التزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة، وضمان وصول الغذاء إليها بشكل نظيف وصحي، وآلية التوريد المتبعة للمدارس، واشتراطات الصحة العامة ومعايير السلامة الغذائية المعمول بها في الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة أسفر عنها توجيه إجمالي 38 إنذاراً وتنبيهاً على مسؤولي ومشغّلي المقاصف، بواقع 13 تنبيهاً و25 إنذاراً، من دون تحرير أية مخالفات، لافتة إلى أن هذه الحملة على المدارس تعد مقدمة لحملات متعاقبة ستنفذها الهيئة على مدار العام الدراسي، للتأكد من سلامة الأغذية في المقاصف المدرسية.

وذكرت أنه تم خلال الحملة التأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى متابعة الطرق السليمة لنقل المواد الغذائية من مواقع التحضير الى المقصف، وحفظ وعرض المواد الغذائية في المقصف المدرسي، كما تم تسليط الضوء على أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى بين الطلاب والعاملين في المدارس.