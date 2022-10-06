الامارات | محمد بن راشد: مستمرون في دعم الإعلام والمحتوى العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إننا مستمرون في دعم الإعلام ورسالته، ودعم المحتوى العربي الذي يعود بالخير على الشعوب»، مُرحباً سموه بمشاركي الدورة الـ20 لمنتدى الإعلام العربي، الحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة، والمُقام برعاية سموه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر»: «رحبنا في دبي بأكثر من 3000 إعلامي عربي وعالمي شاركونا الاحتفال بمرور 20 عاماً على إطلاق منتدى الإعلام العربي.. مستمرون في دعم الإعلام ورسالته.. ومستمرون في دعم المحتوى العربي الذي يعود بالخير على شعوبه». إلى ذلك، تفقّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس مقر «منتدى الإعلام العربي» الذي عُقدت أعماله تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة. وقام سموه بجولة في مقر المنتدى، الذي أقيم في مدينة جميرا بدبي، حيث استمع من رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي منى غانم المرّي، عن تفاصيل الجلسات المتنوعة وورش العمل التي تضمنتها أجندة مكثفة، احتفل من خلالها المنتدى بمرور 20 عاماً على انطلاقه بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استضافت فعاليات هذه الدورة عدداً كبيراً من المتحدثين في مقدمتهم وزراء ورؤساء مؤسسات إعلامية عربية وعالمية، وباحثين إعلاميين وخبراء ومحللين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأعرب سمو رئيس مجلس دبي للإعلام عن تقديره لجهود اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي العام الجاري، والتي أسهمت في خروج هذه الدورة على قدر كبير من التميز، تأكيداً على مكانة المنتدى، بوصفه أكبر وأبرز تجمع إعلامي في المنطقة، وبما يرسخ ريادة دبي في إدارة حوار مهني يتسم بالشمولية والموضوعية حول أهم الموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل الإعلام، بما يسهم في النهوض بقدراته وتعزيز تنافسيته والارتقاء بما يقدمه من محتوى هادف وبنّاء يخدم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة، ويمكنها من تخطي ما تواجهه من تحديات.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على نوعية المشاركة التي جاءت لتعبر عن مختلف مكونات منظومة الإعلام العربي سواء على صعيد الإعلام المطبوع أو المرئي أو المسموع وكذلك الإعلام الرقمي، حيث جاء الحوار شاملاً لأبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، فيما اتسمت نقاشات المنتدى بالشفافية والمكاشفة البنّاءة بهدف تحديد مواطن التطوير المطلوبة ورصد مكامن القوة التي يمكن التأسيس عليها لمرحلة جديدة من العمل الإعلامي المتميز، الذي يُرضي المتلقي ويدعم مصالحه ويسهم في خدمة المجتمعات العربية.

وقد شملت جولة سموه في مقر منتدى الإعلام العربي الـ20 «الممشى الإعلامي» والذي يربط العديد من القاعات التي أعدها المنتدى لاستضافة جلساته المتنوعة، حيث تم تصميم الممشى الإعلامي بأسلوب يعكس ترابط الإعلام وانفتاح قنواته على بعضها البعض، فيما سمح التصميم بسهولة الحركة والانتقال بين الجلسات بصورة يسيرة تمكن المشاركين من حضور ومتابعة الجلسات العديدة التي تضمنتها أجندة المنتدى العام الجاري.

يُذكر أن «منتدى الإعلام العربي»، احتفل العام الجاري بمرور 20 عاماً على انطلاقه، وحظي في هذه الدورة بمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين، وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربي، ضمن أكبر تجمع إعلامي عربي.