الامارات | منتدى الإعلام العربي يتيح لزوّاره تجربة التأمل في الواقع الافتراضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت منصة «واحة المنتدى» في منتدى الإعلام العربي بدبي للزوار القيام بتجربة «التأمل في الواقع الافتراضي» من خلال تقنية الواقع الافتراضي «virtual reality»، التي تمكّن المستخدم من الانفصال عن الواقع، والانتقال لعالم آخر تماماً بمجرد وضع النظارة الخاصة بهذه التقنية.

وتم توظيف تقنية الواقع الافتراضي الحديثة في أغراض تخدم الصحة النفسية والعقلية؛ حيث توفّر للباحثين عن التأمل فرصة لممارسته بكل يُسر؛ ويوفر المنتدى لزوّاره فرصة الانتقال لتجربة التأمل بمستوى جديد.

وتحدثت المحررة في قسم البحوث الإعلامية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عائشة بن كلبان، لـ«الإمارات اليوم»: «نستخدم في هذه المنطقة تقنية الواقع الافتراضي من خلال الجهاز المتاح لزوار المنتدى، الذي يمكّنهم من خوض تجربة الاسترخاء في الواقع الافتراضي».

وأضافت: «لقد تمت إضافة أصوات من الطبيعة لتكون تجربة متكاملة للزائر، حيث إننا نستخدم عادة هذه التقنية للتكنولوجيا المتقدمة، مثل عالم الميتافيرس، ولكن أصبح بإمكاننا الآن توظيفها في مجالات مختلفة، كخدمة الصحة العقلية والبدنية، من خلال التأمل باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة».

من جانبه، قال التنفيذي في شركة «رايكوب» المطورة لتكنولوجيا الواقع الافتراضي في المنصة، فايبهاف كاتاريا: «تتيح لنا هذه التكنولوجيا الانتقال إلى الواقع الافتراضي بكل تفاصيله كأنك تعيش فيه، حيث يصل مستوى الرؤية إلى 360 درجة عند ارتداء النظارات».