الامارات | صاحب مزرعة يشتري أعلافاً بـ 63 ألف درهم ويتهرب من السداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية بإثبات تنازل تاجر أعلاف عن دعوى أقامها ضد صاحب مزرعة مواشٍ، قام بتوريد علف حيوانات له، وماطل في السداد، ثم سدد خلال نظر الدعوى.

وتفصيلاً، أقام تاجر أعلاف دعوى، طالب فيها بإلزام صاحب مزرعة بأن يؤدي له 63 ألفاً و460 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، موضحاً أنه قام بتوريد علف حيوانات للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وبعد استلامه لم يسدد ثمنه حتى تاريخه، فيما أفاد المدعى عليه بأنه لم يتعامل مع المدعي عند توريد العلف موضوع الدعوى، وإنما كان يتعامل مع شقيقه، لافتاً إلى أنه كان خارج الدولة، وحال عودته من السفر سيقوم باحتساب المبلغ المترتب في ذمته معه.

وخلال التحقيق في الدعوى، أكد شاهد أن المدعى عليه اشترى من المدعي أعلافاً حيوانية ولم يسدد ثمنها، مشيراً إلى أنه لم يحضر وقت البيع، وأنه لا يعرف المبلغ، واستقى معلوماته بحضوره أكثر من اتصال بين الطرفين، وذهب مع المدعي لمقابلة المدعى عليه أكثر عن مرة للمطالبة بالمبالغ، وكان المدعى عليه يعد بالدفع، ولم يلتزم بالسداد.

وخلال نظر الدعوى، سألت المحكمة المدعى عليه إن كانت ذمته مشغولة بالمبلغ المطالب به، فأقر بانشغال ذمته بالمبلغ، كما قرر بأنه سيسدد المبلغ خلال أسبوع، وفي الجلسة التالية أفاد المدعى عليه بأنه تمت التسوية بينه وبين المدعي، وسلمه جميع حقوقه، وتم توثيقه في كاتب العدل، كما تبين للمحكمة أن المدعي قدم ما يفيد التنازل عن الدعوى عن طريق الطلبات الإلكترونية، وحكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه، وإلزامه بالمصروفات.