الامارات | حاكم الشارقة يوجه ببناء مسجد يخدم رواد شاطئ الحيرة وأهالي المنطقة

تم الإعلان عن هذا التوجيه من خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة حيث تم استعراض خريطة تظهر موقع مسجد سالم بن عبد الله العويس على شاطئ الحيرة.

محمد يوسف

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