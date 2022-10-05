الامارات | حاكم الشارقة يوجه ببناء مسجد يخدم رواد شاطئ الحيرة وأهالي المنطقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه ببناء مسجد يخدم رواد شاطئ الحيرة وأهالي المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببناء مسجد يخدم رواد شاطئ الحيرة وأهالي المنطقة.
تم الإعلان عن هذا التوجيه من خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة حيث تم استعراض خريطة تظهر موقع مسجد سالم بن عبد الله العويس على شاطئ الحيرة.
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