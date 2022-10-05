الامارات | راشد بن حمدان يعتمد أسماء الفائزين بجوائز الدورة 12 من جائزة حمدان الطبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية عبد الرحمن العويس، ومدير عام هيئة الصحة بدبي عوض الكتبي، وعضو مجلس أمناء الجائزة ميرزا الصايغ.

واعتمد الشيخ راشد بن حمدان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة للجائزة (2021-2022) والتي تتخذ الأمراض المعدية موضوعًا رئيسًا لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر زعبيل، بحضور عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور أحمد الهاشمي، والمدير التنفيذي بالجائزة عبد الله بن سوقات، ومدير عام مجموعة دبي للتطوير عيسى الميدور.

واطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد على ملف الفائزين بالجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالشفافية والحيادية في اختيارهم والتي تعد نتاجًا لجهود كبيرة بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة ومجلس الأمناء طوال العامين الماضيين.

كما اطلع على سير العمل في الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفائزين المقرر اقامته يوم 23 نوفمبر المقبل في متحف المستقبل بدبي.

وتوجه أعضاء مجلس أمناء الجائزة بالشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على مواصلة الدعم السخي للجائزة خلفاً للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مثمنين الدور الهام الذي تلعبه الجائزة في التحفيز على بلوغ التميز الطبي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتشمل فئة الجوائز العالمية على 3 جوائز هي جائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها في الدورة الحالية الأمراض المعدية، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، إلى جانب جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية.

وتضم جوائز العالم العربي، جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.

وبالنسبة لجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة فتشمل جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة، وجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة العلوم الطبية.