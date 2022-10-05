الامارات | مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن تواصل فعاليات دورتها السادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها السادسة التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليومها الرابع، بحضور مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحه، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والحضور المتابعين والمرافقين للمتسابقات في فعاليات المسابقة القرآنية.

وأشاد عضو اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، سامي عبدالله قرقاش، بما وصلت إليه الجائزة بفروعها ومسابقاتها بعدما كانت فكرة قبل 25 عاما، وفي هذا العام تحتفل الجائزة بيوبيلها الفضي وتجني هذه الثمار مع حفظة وحافظات كتاب الله، في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم المحلية، ومسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، وفروع الجائزة الأخرى التي تعنى بكتاب الله، منوهاً بالرعاية والدعم الكبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما يقدمه سموه من دعم كبيرين لهذه المسابقة ولجميع فعاليات الجائزة وأنشطتها.

وأضاف أن الجائزة تفوقت بفضل الخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية في عملية تنظيم الفعاليات والأنشطة والمسابقات، بحرصها لتوفير سبل الراحة لضيوفها من أصحاب الفضيلة أعضاء لجان التحكيم والمتسابقين من حفظة وحافظات كتاب الله.

كما أشاد عضو لجنة التحكيم، الدكتور حسن سالم عوض هبشان، من اليمن، بالمستوى المتميز والتنافس الشريف بين المتسابقات المشاركات من أنحاء العالم في الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بالأصوات الندية العطرة التي تصدح بآيات الله وحسن الأداء والتلاوة والأحكام والتي تعكس النجاح الكبير لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في كل فروعها ومسابقاتها وجهود اللجنة المنظمة التي حققت وفاقت التوقعات منذ تأسيس الجائزة قبل 25 عاما وهي تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي.

وتابع أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك حققت نجاحها الكبير الذي نشاهده اليوم في فعاليات الدورة السادسة وفي إطار الجهود التي تقدمها دولة الإمارات لخدمة كتاب الله وحفظته.

وقال معلم في مدارس ابتدائية، محمد حسان، والد المتسابقة صفاء محمد حسان (16 عاماً) من جمهورية جزر القمر، إنه ساعد ابنته التي بدأت حفظ القرآن في عمر سبع سنوات وأتمته خلال خمس سنوات بواقع حفظ صفحتين يومياً وكانت تراجع حفظها بواقع 10 صفحات يومياً، وإنها جاءت إلى المسابقة بتفوقها في المسابقات المحلية.

وأفاد خليل بن أحمد محمد الحبسي، من سلطنة عمان، مرافق المتسابقة ميسم بنت أحمد بن محمد سرحان، بأنه سعيد بالتواجد في المسابقة التي تصدح فيها أصوات المتسابقات بآيات الله البينات والتي تعرف بها أجواء دبي الإيمانية والروحانية أيضا في مسابقتها الدولية للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك من كل عام.

كما قدم أحمد بن إبراهيم الصوافي المرافق الإداري لوفد سلطنة عمان في المسابقة شكره وتقديره للقائمين على المسابقة لجهودهم الكبيرة بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وجودة التنظيم وتوفير سبل الراحة للمتسابقات ودعا الله أن يحفظ راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ رعاه الله ـ وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك في عمره على دعم سموه اللامحدود في خدمة العلماء وحفظة القرآن الكريم وتحفيظه ومقدما الشكر للجنة المنظمة للجائزة على جهودهم العظيمة لنجاح مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها السادسة والمستوى الكبير الذي تتميز به المتسابقات وتنافسهن الشريف في حفظ كتاب الله.

وفي ختام الفعاليات قدمت الجائزة جوائز وهدايا نقدية وعينية تم السحب عليها لجمهور الحضور.