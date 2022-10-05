الامارات | انخفاض معدل الحوادث المرورية في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الفجيرة انخفاضاً في الحوادث المرورية وفي عدد الوفيات والإصابات منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تكثيف جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة في رفع الوعي المروري لدى السائقين. وأفادت إحصائية مرورية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن إمارة الفجيرة سجلت 7517 حادثاً مرورياً خلال ثمانية أشهر من يناير إلى أغسطس، أسفرت عن 99 إصابة وأربع وفيات، واحتل شهر مايو أعلى نسبة في الحوادث بـ1047 حادثاً نتج عنه 14 إصابة دون وفيات، يليه شهر مارس بـ1008 حوادث أسفرت عن سبع إصابات ووفاة واحدة، فيما كان شهر فبراير الأقل في الحوادث بـ838 حادثاً نتج عنها 15 إصابة دون وفيات.

وأكدت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أنها نفذت حملات توعية مرورية لطلبة المدارس وسائقي الدراجات النارية، لخفض نسب حوادث الدهس من خلال توعية مرتادي الطريق والمشاة، موضحة أن أغلب الحوادث التي وقعت كانت بسبب السرعة الزائدة للمركبات، والانشغال بغير الطريق، وعدم الالتزام بالمسار الخاص، وكذلك التجاوز الخطأ للطريق، وعدم الانتباه خلال القيادة، وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية أثناء القيادة.

وأشارت إلى أنها تنفذ حملات تفتيش لضبط السائقين المخالفين، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإضافة تحسينات على الطرق، وتوفير أنفاق خاصة بالمشاة بهدف حماية جميع مستخدمي الطريق من أخطار حوادث السيارات.