الامارات | شرطة دبي تضبط آسيوياً ارتكب تصرفاً غريباً في طريق عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ضبطت شرطة دبي آسيوياً ارتكب تصرفاً غريباً معرضاً حياته وسلامة الآخرين للخطر، إذ استلقى على ظهره وسط الطريق على معبر مشاة في أحد شوارع الإمارة.

وقالت شرطة دبي إنه طبقاً للمادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلاً عمداً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن هذه الظواهر السلبية عبر خدمة "عين الشرطة" التي تعتبر إحدى الخدمات التي توفرها على تطبيقها الذكي بهدف إشراك أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.