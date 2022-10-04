الامارات | دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل 11 و12 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يستضيف "متحف المستقبل" فعاليات "منتدى دبي للمستقبل" أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل يوميّ 11 و12 أكتوبر الجاري.

ويستقطب المنتدى - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل - أكثر من 400 من الشخصيات العالمية البارزة والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يزيد على 45 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة.

وسيركز المشاركون في أكثر من 30 جلسة ستعقد على مدى يومين، على 4 محاور رئيسية تشمل “مستقبل العالم” و”الحد من المخاطر المستقبلية من خلال الرؤية الاستشرافية” و”مستقبل القيم الإنسانية في ظل التحولات التكنولوجية” و”المراهنة على المستقبل عبر استشرافه”.

وستسهم جلسات "منتدى دبي للمستقبل" بتعزيز التعاون والعمل المشترك لاستشراف فرص وتحديات المستقبل، ودعم الأفكار المبتكرة والرؤى النوعية الهادفة إلى رسم صورة شاملة حول التغيرات المستقبلية وأهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعداد لهذه التحولات.

كما تستعرض جلسات وحوارات المنتدى مجموعة متنوعة من المواضيع المستقبلية المهمة والتي ترتبط بمستقبل قطاعات مهمة على المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وتتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على وجهات نظر مختلف حول المستقبل من الخبراء والمتخصصين.

وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل من خلال تنظيم “منتدى دبي للمستقبل” إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لمستقبل دبي وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كواحدة من أفضل مدن المستقبل من خلال قيادة جهود استشراف وتصميم المستقبل وتطوير الفرص المستقبلية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال في دولة الإمارات والعالم.