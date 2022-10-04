الامارات | نقل عجمان: تحديث منظومة النقل المدرسي لزيادة معايير سلامة الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من هيئة النقل في عجمان برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص ومدير إدارة التراخيص وأنظمة النقل، وعدد من الموظفين، مقر مواصلات الإمارات في إمارة عجمان.

واستقبل الوفد المدير التنفيذي للنقل والتأجير لمواصلات الإمارات بدر العطار، ورئيس العمليات طارق العبيدلي ومدير عمليات النقل والتأجير بعجمان والمنطقة الوسطى بالإنابة ماجد الطنيجي.

جاءت الزيارة من منطلق اهتمام الهيئة بالنقل المدرسي وحرصا منها على تطوير وتعزيز النقل المدرسي في الإمارة بما يتلائم مع المواصفات والمعايير القياسية والمنصوص عليها في دولة الإمارات، وبما أن الهيئة هي الجهة المختصة بتنظيم النقل المدرسي في إمارة عجمان وتحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة لمزاولة النشاط والرقابة على مشغلي النقل المدرسي.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على مجريات موائمة مواصلات الإمارات لمنظومة النقل المدرسي في إمارة عجمان والتعرف على تدابير الأمن والسلامة التي تتخذها مواصلات الإمارات لضمان رحلة آمنة لطلاب المدارس من وإلى منازلهم.

وتضمنت تدابير الأمن والسلامة وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج الحافلة بالإضافة إلى وجود أحزمة أمان للمقاعد وأبواب الطوارئ وغيرها من الأنظمة التي تضمن سلامة الطلاب خلال تواجدهم في الحافلة المدرسية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة المهندس سامي علي الجلاف، إن هيئة النقل تسهم في جعل رحلة الطلاب أكثر أمنا وكفاءة من خلال تدريب وتأهيل سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية على الاستخدام السليم لمطفأة الحريق وعملية إخلاء الطلاب، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية والوقاية من الحرائق في حالات الطوارئ.



وأشار إلى أنه يتم التأكد من سلامة الحافلة المدرسية قبل البدء برحلة نقل الطلبة، حيث تم تحديث منظومة النقل المدرسي لتوائم التغيرات التي حصلت في الفترة الأخيرة من خلال إضافة بنود تشدد على أهمية سلامة وسيلة نقل الطلبة، مما يسهم في جعل عملية نقلهم من وإلى المنشئات التعليمية أكثر أماناً و ذلك تطبيقاً لرؤية الهيئة نقل آمن مستدام و متطور.

وأشاد المدير التنفيذي للنقل والتأجير في مواصلات الإمارات بدر العطار، بجهود الهيئة في تحسين خدمات النقل و المواصلات في إمارة عجمان وحرصها على تعزيز سلامة أبنائنا الطلبة وكذلك مستخدمي الطرق من المواطنين و المقيمين و الزائرين، مؤكداً على الدور الاستراتيجي للهيئة في الامارة في التنسيق و التعاون مع مشغلي الخدمات و دعم المشاريع التي تعود بالمصلحة لتحسين مناحي الحياة في المجتمع.

كما عبر العطار عن سعادته بهذا التواصل والذي يأتي في إطار اللقاءات المتكررة والعلاقة الاستراتيجية مع الهيئة والتي تدعم توجه الحكومة في التكامل بين كافة الفطاعات العاملة في الدولة وتطوير معايير جودة الخدمات ودععها لتكون الأفضل على مستوى