الامارات | إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي يوم السبت 8 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 10 أكتوبر.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.