الامارات | 27 % نمواً في قطاع مركبات الأجرة في دبي خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري، بأن قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي حقق نسبة نمو بلغت 27% في النصف الأول من عام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن هذا القطاع سجل نسبة تعافٍ بلغت 101% مقارنة مع عام 2019، أي ما قبل الفترة جائحة «كورونا»، كما سَجَّلَ هذا القطاع الحيوي نموّاً قياسياً هو الأعلى منذ ست سنوات.

وقال إن قطاع مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات، سَجّلَ في النصف الأول من العام الجاري، طلباً متنامياً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وأوضح شاكري أن رحلات خدمات (هلا تاكسي) ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 157% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتعافى قطاع الحجز الإلكتروني بنسبة 92%، مقارنة مع عام 2019 بالنظر إلى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بعد انحسار تأثيرات جائحة «كورونا» بشكل كبير.

ولفت إلى ارتفاع رحلات الحجز الإلكتروني في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 74% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وتابع أن قطاع تأجير المركبات بالساعات، تعافى بنسبة 56% حيث ارتفعت رحلات القطاع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.