الامارات | تحويل أجهزة دفع مواقف في أبوظبي إلى ذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه باشر تحديث أجهزة الدفع المخصصة والمنتشرة في أرجاء المواقف، لتصبح أجهزة ذكية تعمل وفق تقنية الجيل الخامس (5G)، وتمكن المركز من توفير هذه الخدمة، وإدارة المواقف العامة بطريقة ذكية ومتكاملة.

ووفقاً للتحديثات الجديدة، سيتم إصدار تذكرة دفع رسوم المواقف إلكترونياً فقط، بينما سيتم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها.

ويمكن للمتعاملين الحصول على تذكرة الدفع الإلكترونية عبر اتباع خطوات بسيطة على الشاشة، تتضمن اختيار نوع الموقف وبيانات المركبة (المصدر، النوع، الفئة، رقم المركبة)، ومن ثم مدة الوقوف ووسيلة الدفع من بين وسائل عدة متاحة، كبطاقة مواقف، أو نقداً، أو بوساطة البطاقة البنكية.

وتتيح الشاشات الذكية الجديدة للمستخدم إدخال بيانات لوحة المركبة إلكترونياً، واختيار نوع التذكرة المناسبة، سواء للمواقف الفرعية أو الرئيسة، وذلك بدلاً من تخصيص أجهزة دفع معينة لكل نوع من المواقف على حدة، بينما سيتم بالتزامن مع عملية التحديث هذه إعادة توزيع الأجهزة حسب الاستخدامات في كل منطقة، كما سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل قبل نهاية العام الجاري.