الامارات | تأشيرة استكشاف فرص العمل تصل إلى 120 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كل أنواع التأشيرات والإقامات عبر بوابتها الذكية، مع دخول منظومة التأشيرة الجديدة حيز التنفيذ أمس.

ووفرت الهيئة ثلاث مدد للراغبين في الحصول على تأشيرة استكشاف فرص العمل في الدولة، هي 60 و90 و120 يوماً، مع توفير ضمان بنكي بقيمة 1025 درهماً، فيما حددت ضمن الرسوم المقررة لإصدار تأشيرة السياحة متعددة الدخول طويلة الأمد خمس سنوات، ضماناً بنكياً بقيمة 3025 درهماً، موفرة نوعين من هذه التأشيرة بشكل فردي وأخرى لمجموعة عائلية، مشيرة إلى أن التقدم لهذه التأشيرة متاح لكل الجنسيات عبر البوابة الذكية للهيئة.

وتفصيلاً، فعّلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، منظومة التأشيرات والإقامات الجديدة عبر بوابتها الذكية وتطبيقها الذكي، إذ ذكرت أنه يمكن للمتعاملين من جميع الجنسيات التقديم عليها من دون الحاجة إلى وسيط، وتصلهم المعاملة عبر بريدهم الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أن النظام الجديد يمكّن المتعاملين من دفع الضمانات المالية وبشكل مباشر عبر البوابة الذكية، موضحة أن تأشيرة السياحة طويلة الأمد، هي تأشيرة يتم إصدارها لجميع الجنسيات لمدة خمس سنوات من دون كفيل، وتسمح للمستفيد منها بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوماً، ويجوز تمديد مدة البقاء لمدة أطول شريطة ألّا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة.

وبينت الهيئة ضمن الخدمات الذكية أن رسوم الطلب والإصدار لهذه التأشيرة تبلغ 600 درهم، فضلاً عن 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية، منبهة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب. وأوضحت بالنسبة لمتطلبات إصدارها، إثبات بتوفير رصيد مصرفي للمتقدم بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال ستة أشهر، وثيقة تأمين صحية سارية المفعول داخل الدولة، تذكرة سفر إلى الدولة والمغادرة منها، إثبات مكان إقامة (فندق/ عنوان إقامة)، جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، صورة شخصية ملونة.

وأشارت إلى أنه يمكن للأفراد التقدم للتأشيرة طويلة الأمد عبر البوابة الذكية للهيئة من خلال خمس خطوات، تبدأ بتعبئة البيانات في نظام الخدمات الذكية، ثم إدخال المرفقات، ثم دفع الرسوم، ثم تقييم الخدمة، وأخيراً استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

واستحدثت الهيئة عبر بوابتها الذكية عدداً من الخدمات المتعلقة بمعاملات التأشيرات، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، في إنجازها خلال وقت قصير مباشرة، من دون كفيل أو وسيط، إذ وفرت خدمات إصدار تأشيرة جديدة، تمديد تأشيرة حالية، تعديل تأشيرة حالية، إلغاء تأشيرة حالية، تمديد صلاحية ما قبل الدخول.

وحددت الهيئة ضمن الرسوم المقررة لتأشيرة استكشاف فرص العمل، لمدة 60 يوماً – سفرة واحدة، توفير ضمان بنكي بقيمة 1025 درهماً، فيما تبلغ رسوم الطلب والإصدار 300 درهم، ورسوم الخدمة والهيئة، 50 درهماً، ورسوم التأمين الصحي 60 درهماً.

وبيّنت في شأن رسوم تأشيرة استكشاف فرص العمل لمدة 90 يوماً – سفرة واحدة، توفير ضمان بنكي بقيمة 1025 درهماً، ورسوم الطلب والإصدار 400 درهم، ورسوم الخدمات والهيئة الاتحادية 50 درهماً والتأمين الصحي 90 درهماً.

وبالنسبة لتأشيرة استكشاف فرص عمل 120 يوماً لسفرة واحدة، توفير ضمان بنكي بقيمة 1025 درهماً، وتبلغ رسوم الطلب والإصدار والخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية، 550 درهماً، و120 درهماً للتأمين الصحي، منبهة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

تأشيرة سائقي الشاحنات

وفّرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تأشيرة مخصصة لسائقي الشاحنات لثلاث مدد، هي 30 و60 و90 يوماً، لسفرات عدة، موضحة الوثائق والمستندات المطلوبة، ومنها تأمين صحي يغطي فترة الإقامة، صورة ملكية الشاحنة، نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، وصورة شخصية ملونة، وتبلغ رسوم الطلب والإصدار والخدمات لتأشيرة 30 يوماً، 350 درهماً، وضمان بنكي بقيمة 2025 درهماً، ورسم التأمين الصحي 40 درهماً. النظام الجديد يمكّن المتعاملين من دفع الضمانات المالية وبشكل مباشر عبر البوابة الذكية.