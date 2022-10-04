الامارات | «النقل المتكامل» يُحذّر أولياء الأمور من الاصطفاف العشوائي لإنزال الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أولياء الأمور الذين يحرصون على توصيل أبنائهم للمدارس بسياراتهم الخاصة إلى ضرورة الالتزام بكل التعليمات والإجراءات التي تضمن القيادة الآمنة في محيط ومناطق المدارس، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمن ورفع مستوى السلامة والأمان في عملية نقل الطلبة، محذّراً من إقدام بعض أولياء الأمور على الاصطفاف العشوائي في وسط الطريق المؤدي للمدرسة لإنزال أو ركوب أبنائهم الطلبة، بما يهدد سلامتهم وأمنهم ويتسبب في إحداث تكدس مروري.

ووجّه المركز، في حملة إرشادية أطلقها تحت عنوان «أبناؤكم في أيدٍ أمينة»، تسع نصائح رئيسة من شأنها مساعدة ذوي الطلبة على القيادة الآمنة في محيط المدارس: أولاها ضرورة الالتزام بألا يتجاوز قائد المركبة السرعة المحددة في مناطق المدارس والبالغ حدها الأقصى 30 كم/س، والثانية التأكد من جلوس الأطفال الأقل من 10 سنوات في المقاعد الخلفية للسيارة، وكذلك أهمية التقيّد والالتزام بالأماكن المخصصة لإنزال وركوب الطلبة، بالإضافة إلى الحرص على تجنّب الوقوف في الأماكن الخاطئة بما قد يتسبب في إغلاق مخارج الطوارئ أو معابر المشاة.

كما شملت قائمة نصائح القيادة الآمنة في محيط المدارس، وضرورة الالتزام بإعطاء المشاة حقّهم في عبور الطريق بأمان، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لاصطفاف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم، وعدم استخدام آلة التنبيه بشكل مستمر ومزعج، وأخيراً عدم التوقف عند الأماكن المخصصة لدخول الحافلات المدرسية وخروجها.

وشدّد المركز على اهتمامه المتواصل بتوفير السبل كافة التي تضمن للطلبة ومختلف عناصر العملية التعليمية نقلاً مدرسياً آمناً على مدار العام الدراسي، وبما يكفل تنقلهم من المدرسة وإليها بكل سهولة وراحة، منوهاً بأنه ينفّذ بشكل دوري عدداً من الورش التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشرفات في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل، وتضم في عضويتها كلاً من: مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة صحة أبوظبي. ونفذ مركز النقل المتكامل بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، الورش في إطار حرصه على توافر أقصى معايير السلامة لعملية النقل المدرسي، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية في تنقلاتهم اليومية من وإلى المدرسة.

وأوضح أن الورش والمحاضرات التثقيفية التي نظّمها منذ بداية العام الدراسي الجاري، حول السلامة المرورية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، شملت 400 سائق ومشرف في الحافلات المدرسية، وتم خلالها عرض فيديوهات عن السلوكيات الخاطئة وكيفية تجنبها، كما تم التعريف بقواعد السير والمرور لتفادي الحوادث المرورية والأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الحوادث، فضلاً عن تعزيز الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

وذكر المركز أن هذه الورش تخللها إطلاق مبادرات أبرزها بث الرسائل التوعوية وتسليط الضوء على أداور ومسؤوليات السائقين والمشرفين، حرصاً على سلامة الطلبة أثناء الانتقال من وإلى المدرسة من خلال زيادة وعي السائقين وضرورة التزامهم بقواعد السلامة المرورية وتجنب القيادة أثناء الإرهاق، وعدم الانشغال بغير الطريق، وأهمية اجراء الفحص الدوري لجميع أنظمة السلامة في الحافلة، وكاميرات المراقبة، والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية في الحافلة، وتطبيق إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند مغادرة الحافلة.

ضرورة الالتزام بإعطاء المشاة حقهم في عبور الطريق بأمان، وعدم التوقف عند أماكن دخول الحافلات.