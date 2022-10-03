الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
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