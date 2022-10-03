الامارات | عدم شراء المناهج يحرم طلبة من درجات الأنشطة الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب عدم شراء طلبة مدارس خاصة في الإمارات الشمالية للكتب الدراسية للعام الدراسي الجاري بسبب ارتفاع كلفتها في حرمانهم من درجات الأنشطة التعليمية عبر المواقع الإلكترونية المرتبطة بالمناهج الدراسية، بعد حصول الطلبة الذين تمكنوا من شراء الكتب من على روابط خاصة تمكنهم من الدخول إلى المواقع التعليمية والمشاركة في أنشطة بعض المواد الدراسية والحصول على 10 درجات كمعدل أعلى في كل فصل دراسي، إذ لا يسمح النظام بمشاركة اسم المستخدم والرقم السري لأي طالب مع طالب آخر أو الدخول مرتين على الروابط للمشاركة في الأنشطة.

وقالت إدارات مدرسية خاصة تطبق المناهج الأميركية والبريطانية، إن بعض المناهج الدراسية مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، تحتوي على اسم مستخدم وكلمة سر تمكن الطالب من الدخول إلى المواقع التعليمية الإلكترونية التابعة للمناهج الدراسية للمشاركة في بعض الأنشطة الإلكترونية والإجابة عن بعض الأسئلة ضمن الأنشطة التفاعلية الإلكترونية للطلبة.

وأضافت، أن الأنشطة الإلكترونية للمناهج الدراسية عليها درجات يتم احتسابها للطلبة في جدول الأنشطة وقد يتم إجراؤها في الفصول الدراسية أو المنازل، وعليه يجب على كل طالب أن يدخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالأنشطة من خلال اسم المستخدم والرقم السري الموجود في كل منهج دراسي، ولفتوا إلى أنه لا يمكن دخول طالبين للمواقع الإلكترونية باسم المستخدم والرقم السري نفسه، إذ إنه يوجد لكل طالب اسم مستخدم ورقم سري خاص به.

وأضافت أن الأولوية في الدخول للمواقع الإلكترونية للطالب الذي اشترى المناهج الدراسية وأنه لا يحق لمن قام بطباعة المناهج بعد استعارتها من زملائه بالدخول والمشاركة في الأنشطة الإلكترونية باعتبارها من حقوق الطالب صاحب الكتاب، وتابعت أن المدارس الخاصة لديها قائمة بعدد الطلبة الذين اشتروا واستلموا الكتب الدراسية وأنه يتم احتساب درجات الأنشطة وفقاً لأعداد وأسماء الطلبة المسجلين في النظام الإلكتروني.

وأشارت إلى أن المدارس الخاصة تدرس تعويض الطلبة الذين قاموا بطباعة نسخ من المناهج الدراسية من خلال إجراء أنشطة منفصلة صفية ومشروعات منزلية من أجل الحصول على درجات الأنشطة، باعتبارها ترفع من درجات الطلبة في نهاية كل فصل دراسي ويتم احتسابها من ضمن الدرجات النهائية لكل طالب، مضيفة أنها تراعي ظروف الطلبة الاقتصادية لذلك سمحت لهم بشراء المناهج الدراسية من خارج المدارس أو بطباعة نسخ منها.

• الأولوية في الدخول للمواقع الإلكترونية لمن اشترى المناهج ولا يحق لمن طبعها الدخول والمشاركة.