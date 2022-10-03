الامارات | 5 شروط لإصدار تصريح «مواطن متدرب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية بأن تصريح عمل «مواطن متدرب»، الذي يُمنح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد، يعد شرطاً أساسياً لاستحقاق مكافأة التدريب في جهات العمل الخاصة، المعروفة باسم «بدل تدريب مهني»، والتي تبلغ 5000 درهم، ضمن برنامج «خبرة» الذي يعد إحدى مبادرات «نافس».

وأشارت الوزارة إلى أن مدة استحقاق المواطن لبدل التدريب المهني تصل إلى 12 شهراً بحد أقصى، لكون برنامج «خبرة» مخصصاً لحديثي التخرج من المواطنين، بهدف إكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل في القطاع الخاص، مع ضرورة توافر عقود تدريب معتمدة من الوزارة كشرط للحصول على الدعم المالي.

وحددت الوزارة خمسة شروط لاستصدار تصريح عمل المواطن المتدرب، هي: ألّا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، وتتفق المهنة مع نشاط المنشأة، وسريان رخصة المنشأة، ويستوفي العامل الشروط، ويكون طلب التصريح من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.