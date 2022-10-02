الامارات | «طرق دبي» ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في 4 مناطق سكنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 16 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2023.

وباتي مشروع الطرق الداخلية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: «يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، في إطار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن مشروع الطرق الداخلية في منطقة مرغم، يشمل طرقاً بطول ثمانية كيلومترات، المنطقة الواقعة على شارع دبي - العين بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

وأضاف: «يتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة لهباب، رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما تشمل تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي - حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الجمال بطول كيلومترين.

ويخدم المشروع أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق».

وأوضح الطاير أن الطرق الداخلية التي سيجري تنفيذها في منطقة الليسيلي، يبلغ طولها قرابة سبعة كيلومترات، ويشمل المشروع أيضاً تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست إكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة ومخارجها.

حتا

يشمل المشروع تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسهيلة، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع نحو 6000 نسمة، يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

• 37 كيلومتراً طول مشروع تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة للشوارع القائمة في مرغم ولهباب والليسيلي وحتا.