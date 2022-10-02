الامارات | الطقس غداً صحو بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:09 . الجزر الأول عند 01:48 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53 المد الثاني عند الساعة 04:52 الجزر الاول عند الساعة 09:12 الجزر الثاني عند الساعة 21:33.