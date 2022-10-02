الامارات | شرطة الشارقة تدشن مركبة مركز الخدمات المتنقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بمقر القيادة، "مركبة مركز الخدمات المتنقلة" ، وذلك بحضور نائب القائد العام العميد عبدالله مبارك بن عامر، وعدد من القيادات الشرطية بالشارقة.

يأتي تدشين المركبة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين وبالتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد الشامسي أن المركز يأتي استكمالاً للخطط التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن تكون محطات تقديم الخدمات المرورية والجنائية منتشرة في كافة المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة ،للتسهيل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم المختلفة دون الحاجة للتردد على مراكز الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مقارهم التي يتواجدون بها.

ومن جانبه قال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة المقدم خالد محمد الكي، إن المركبة مجهزة بكافة الأنظمة الذكية التي تواكب تطورات العصر، وستعمل على تقديم خدمات استباقية للمتعاملين في مكان تواجدهم، متمثلة في الخدمات المرورية والجنائية المتنوعة وتشمل فحص النظر وتجديد رخصة القيادة، وعدد من المعاملات التي تخدم فئة كبار السن وأصحاب الهمم، إلى جانب عدد من الخدمات الجنائية المتعلقة بفتح البلاغات.