الامارات | 7 مخالفات لمواقف المركبات في عجمان تعرّض الأفراد للغرامات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأن عدد المواقف الخاضعة للرسوم في الإمارة بلغ 17 ألفاً و267 موقفاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بالتوازي مع خطة البلدية نحو التحول الرقمي الكامل، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على الجمهور وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضحت أنها حددت سبع مخالفات للمواقف في الإمارة، والتي يجب على الجمهور تجنبها، تتمثل في: غرامة الوقوف بشكل عشوائي في المواقف (حجز موقفين وأكثر)، وغرامة الوقوف في الأماكن المحجوزة، وغرامة الوقوف في المواقف العامة دون سداد الرسوم المستحقة.

كما تضمنت مخالفات المواقف: غرامة تجاوز الحد الأقصى للوقوف المسموح به لقاء الرسم المدفوع، أو تجاوز المدة المسموح بها للوقوف، وغرامة وقوف الآليات والمركبات الثقيلة بشكل عشوائي بدون تصريح، وغرامة الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغرامة تجاوز الوقت اللازم للوقوف في مواقف المساجد المقابلة للخاضعة للرسوم.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أنها أتاحت حجز المواقف لفترات قصيرة فقط عبر الرسائل النصية sms، من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 5155، وتسلم رسالة نصية قصيرة بتأكيد الحجز، بينما أتاحت حجز المواقف للفترات القصيرة والطويلة عبر تطبيق MPDA الذكي.

وأشارت إلى أنه يتعين على من يرغب في الحجز تسجيل الدخول في التطبيق، واختيار خدمة المواقف، وتحديد نوع الموقف، ثم اختيار إضافة معلومات لوحة المركبة، واختيار الفترة، وتحديد طريقة الدفع، إما بإضافة مبلغ في المحفظة الإلكترونية، أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.

ولفتت بلدية عجمان إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المتبعة بشأن حجز المواقف.

وأشارت بلدية عجمان إلى أن أسعار تذاكر الفترات الطويلة تبدأ بـ100 درهم في 10 أيام، و200 درهم في 20 يوماً، و300 درهم في 30 يوماً، بينما تبلغ رسوم اشتراك كبار الشخصيات (vip) 6000 درهم للسنة، و3000 درهم لنصف سنة، و1500 درهم رسوم الحجز ربع السنوي.