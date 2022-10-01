الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ ما هي ضوابط الاقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة؟

(م.أ) دبي

■■ نظم قانون تنظيم علاقات العمل الصادر وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 واللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في المادة 29، ضوابط الاقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة للعمال.

وبحسب القانون: لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل أية مبالغ تكون مستحقة قانوناً أو بحكم قضائي في أحوال، منها أن تكون مستحقة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.

وتشمل كذلك المبالغ التي سددت لغايات الاشتراك ومكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة.

كما يخصم من العامل المبالغ المترتبة على المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وكذلك أي مديونيات مستحقة تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحق العامل.

وتقتطع كذلك مبالغ لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر نتيجة خطأ ارتكبه أدى الى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو الآت أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل.

وإذا كانت المبالغ المستحقة على العامل نتيجة مخالفات ارتكبها أو أضرار نتجت عنه خطأ منه، يشترط ألا يمضي عليها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.

ويجب أن يدرك الجميع أن مكافأة نهاية الخدمة حق أصيل للعامل وليس تفضلاً من رب العمل.