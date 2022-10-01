الامارات | «مواصلات رأس الخيمة» تنقل 7.7 ملايين راكب في النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير صادر عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بأن سيارات الأجرة وحافلات النقل العام والنقل البحري نقلت سبعة ملايين و721 ألفاً 584 راكباً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن مركبات الأجرة نقلت ثلاثة ملايين و921 ألفاً و330 راكباً خلال النصف الأول، كما أن حافلات النقل العام وقوارب النقل البحري نقلت ثلاثة ملايين و800 ألف و254 راكباً في النصف الأول.

وتابعت بأنها سجلت 42.8% ارتفاعاً في حجوزات تاكسي النساء، بـ19 ألفاً و335 حجزاً، حيث توفر الخدمة الخصوصية والراحة للنساء أثناء تنقلهن إلى وجهاتهن، كما سجلت الحجوزات الذكية لمركبات الأجرة، زيادة وصلت إلى 151% بـ54 ألفاً و991 حجز مركبة.

ولفتت إلى أن مركز الاتصال تلقى 44 ألفاً و55 مكالمة خلال النصف الأول، بزيادة 9.3% على النصف الأول من العام الماضي، الذي سجل 40 ألفاً و320 مكالمة تنوعت بين الاقتراحات والملاحظات والاستفسارات من العملاء.

ونوهت بأنها سجلت مستوى قياسياً في اختصار زمن وصول مركبات الأجرة إلى العملاء، بلغ ثلاث دقائق لزمن الوصول للعميل عبر خدمة الحجز الذكي، وبلغت نسبة الرضا العام عن خدمات الحجز الذكي 98%.

ووجه مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إلى أخذ كل المقترحات والملاحظات الواردة من المتعاملين، بعين الاعتبار وترجمتها فعلياً على أرض الواقع، بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها.

وأضاف أن الهيئة بصدد تركيب محطات توقف رئيسة مكيفة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، خلال الفترة المقبلة لتعزيز خدمة النقل العام، وذلك تعزيزاً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030، لتحقيق نهضة تنموية مستدامة تعزز من جودة الحياة في الإمارة.