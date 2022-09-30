الامارات | 226 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي تستقبل 20 ألف طفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن منظومة التعليم المدرسي في إمارة دبي تواصل تعزيز قدراتها بالتوسع في البدائل والحلول التي تتيح لذوي الطلبة الحصول على أفضل المناهج التعليمية، ضمن بيئات تعلم ثرية لأبنائهم في مختلف المراحل التعليمية، بدءاً من مراكز الطفولة المبكرة التي وصل عددها في دبي إلى 226 مركزاً تستقبل في مجملها أكثر من 20 ألف طفل ينتمون إلى 58 جنسية وثقافة متنوعة.

وأظهر إنفوغرافيك صادر عن الهيئة بعنوان «محطات.. أبرز ملامح قطاع الرعاية والتعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة بدبي»، أن نحو 70% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، ما يعكس جاذبية قطاع الطفولة المبكرة كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة من نمو أطفالهم، إذ يسهم في بناء شخصيتهم وتكوين اللبنات الأولى في إدراكهم المعرفي في سن مبكرة.

وأطلقت الهيئة خدمة جديدة تتيح لذوي الطلبة البحث عن مراكز الطفولة المبكرة المعتمدة في دبي، بحسب الموقع الجغرافي، وذلك من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوافر على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، إن دبي تتميز بأنها المدينة صانعة المستقبل. وتنمية شغف الأطفال وحبهم للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة يعد جزءاً لا يتجزأ من مستقبل دبي. ومع توفير تجربة تعلّم ثرية لكل طفل في مرحلة الطفولة المبكرة يشعر الأهالي بالطمأنينة لتوافر فرص الرعاية لأطفالهم ضمن بيئة إيجابية ومحفزة، وينعكس ذلك على زيادة معدلات تسجيل الأطفال في مراكز الطفولة المبكرة.

وأضاف: «نواصل بناء قطاع مزدهر يرتكز على جودة التعلم والرعاية بمرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع المزيد من أولياء الأمور على منح أطفالهم تجربة تعلم ممتعة ومفيدة، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل معاً من أجل بلوغ هدفنا المشترك وتلبية تطلعات أطفالنا ومدينتنا ودولتنا».

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 13 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً. ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة ( EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في نحو 177 مركزاً للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 12 مركزاً تطبق منهاج مونتيسوري، وسبعة تطبق المنهاج التعليمي الدولي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC)، فضلاً عن خمسة تطبق منهاج ولاية واشنطن، وخمسة تطبق منهاج أونتاريو.

معلومات وأرقام

■ أكثر من 1300 معلمة في مراكز الطفولة المبكرة في دبي.

■ معلمة لكل خمسة أطفال في مراكز الطفولة المبكرة في دبي.

■ 78 مركزاً للطفولة المبكرة في جميرا كأعلى منطقة في عدد المراكز.

■ أكثر من 65% من مراكز الطفولة المبكرة تقدم أنشطة لاصفية.

■ أكثر من 80% من الأطفال يحضرون لمراكز الطفولة المبكرة أربع ساعات على الأقل يومياً على مدار خمسة أيام في الأسبوع.