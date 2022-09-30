الامارات | «صحة أبوظبي» تطلق منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، النسخة الأولى من منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية، التي تمثل تمويلاً مالياً يهدف إلى دعم جهود البحث والابتكار التي يبذلها المتخصصون في الرعاية الصحية للارتقاء بالقطاع في الإمارة.

وتهدف المنحة إلى تعزيز التنافسية والابتكار ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، والتشجيع على تطوير مشروعات بحثية رائدة، وإطلاق منتجات وتقنيات وخدمات مبتكرة، ضمن منشآت ومؤسسات الرعاية الصحية في الإمارة.

وأفادت الدائرة بأن المنحة تسهم في ترسيخ رؤيتها الرامية إلى تعزيز منظومة عالمية المستوى لقطاع الرعاية الصحية، وإثراء جهود البحث والابتكار بين مزودي الرعاية الصحية والمبتكرين، وإثراء زخم البحوث السريرية، وتطوير ابتكارات الملكية الفكرية في أبوظبي.

وستدعم المنحة الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، لتشجيعهم على إيجاد حلول فعالة لأكثر التحديات إلحاحاً ضمن مسارين رئيسين، يغطيان أمراض القلب والتمثيل الغذائي والأوعية الدموية، والسرطان، والزهايمر، والأمراض النادرة، والأمراض المعدية الناشئة ومقاومة مضادات الميكروبات، علاوة على الابتكارات الموجهة نحو المستشفيات الذكية، والوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها.

وستدعم المنحة الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، إلى جانب منشآت الرعاية الصحية التي تتطلع لوضع بصمة إيجابية مستدامة في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة، الدكتورة أسماء المناعي، إن الدائرة تسعى إلى تفعيل دور المبتكرين والباحثين وتمكينهم من تولي دورهم البنّاء في المجتمع، وإطلاق طاقات مشروعاتهم بالكامل والارتقاء بها.