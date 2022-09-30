الامارات | شرطة أبوظبي تكرم اسيوياً لأمانته بإعادة مال مفقود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت شرطة أبوظبي، شخصاً آسيوياً، تقديراً لأمانته ونزاهته وتعاونه بتسليم حقيبة بها مبلغ مالي إلى مكتب قسم الشرطة السياحية لإعادتها إلى صاحبها.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مشيداً بنزاهته وجهوده المخلصة ‏في خدمة المجتمع وقدم له هدية شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.

وذكر مدير قطاع الأمن الجنائي ان هذا التصرف النبيل يسهم في ترسيخ القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تعزز الأمن والاستقرار بالمجتمع.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للتكريم مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الايجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان.