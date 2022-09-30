الامارات | شرطة أبوظبي تعزز وعي المجتمع بالجرائم الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي إطار «حملة خلك حذر» محاضرات توعية حول الوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، في مقر المركز الثقافي والاجتماعي الهندي في أبوظبي، ومبنى قسم الشرطة المجتمعية في منطقة الظفرة. وألقى المحاضرة رئيس قسم مكافحة الاحتيال بمصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عيسى البلوشي، وركز على التدابير الوقائية من جرائم الاحتيال، من خلال عدم مشاركة المعلومات البنكية السرية مع أي شخص، سواء كانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو رقم الأمان (CCV)، أو كلمة المرور، مؤكداً أهمية مضاعفة الرقابة على الأبناء وتوعيتهم بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وعدم الرد على المكالمات المجهولة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية المشبوهة. وركزت المحاضرة الثانية على تعزيز الوعي بالوقاية من عمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني وتوعية عملاء البنك والجمهور باتخاذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال الهاتفي والإغراءات الوهمية التي يقدمها المحتالون للجمهور، وإيهامهم بالفوز بجوائز مالية. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم التجاوب مع الأرقام الهاتفية الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات البنكية وإبلاغ الأجهزة الشرطية المختصة فور استقبال اتصال هاتفي غريب أو رسالة مريبة. وأكدت أهمية الإبلاغ عن أي اتصالات احتيالية مشبوهة عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، وفي حالة النصب الاتصال بالبنك وإبلاغ أقرب مركز شرطة.