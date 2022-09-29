الامارات | سفارة الإمارات في واشنطن تجلي رعايا الدولة من ولاية فلوريدا قبيل وصول إعصار "إيان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجلت سفارة دولة الإمارات في واشنطن رعايا الدولة المتواجدين في ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن وذلك تحت إشراف سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة بسبب تحول العاصفة الاستوائية "إيان" إلى إعصار شديد القوة يهدد ولاية فلوريدا.

وقامت لجنة الطوارئ والأزمات بالسفارة بمشاركة جميع أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية وجهات الابتعاث بوضع خطة الإجلاء التي تضمنت توفير طائرة خاصة و حجوزات على الرحلات الجوية التجارية لإجلاء رعايا الدولة ومرافقيهم والبالغ عددهم 141 شخصا إلى مطار دالاس بواشنطن و من بينهم 119 شخصا تم إجلاؤهم عبر الطائرة الخاصة و 13 شخصا عبر الرحلات الجوية التجارية فيما وصل 9 أشخاص برا إلى واشنطن.

و نظمت اللجنة أيضا رحلات جوية تجارية أخرى لإجلاء بعض المواطنين من مدن داخل ولاية فلوريدا إلى ولايات مجاورة آمنة لعدم توفر رحلات جوية إلى واشنطن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما خصصت السفارة فريق عمل لمتابعة أحوال المواطنين ومرافقيهم وتوفير كافة وسائل الراحة والاستقرار لهم خلال فترة وجودهم في واشنطن.

وفي هذا الصدد قالت شيماء قرقاش نائب رئيس البعثة: " تحرص سفارة دولة الإمارات في واشنطن على اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان أمن مواطني الدولة و حفظ سلامتهم خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

و عبرت سفارة الدولة عن تقديرها للدور الكبير و الفعال الذى قام به الدبلوماسيون والموظفون بالسفارة و الملحقيات كافة و الدعم اللامحدود من حكومة دولة الإمارات لحماية مواطنيها حول العالم.