الامارات | سماء الإمارات تشهد كسوفاً للشمس الشهر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن تشهد الجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط و أوروبا وغرب روسيا و شمال شرق أفريقيا ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر 2022، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% و هي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، و هي ما قد تصل إلى نحو 86%. في شمال سيبيريا.

وذكر أن الكسوف في دولة الإمارات سيبدأ الساعة 14:42، فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51 وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات، فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58. الى الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.

ويُشاهد على الأرض بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، و تتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع فيما لن يُشاهد في النصف الجنوبي من الأرض او الأمريكيتين.