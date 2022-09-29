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الامارات | سماء الإمارات تشهد كسوفاً للشمس الشهر المقبل

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أحمد عابد – أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الإمارات تشهد كسوفاً للشمس الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن تشهد  الجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط و أوروبا وغرب روسيا و شمال شرق أفريقيا  ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر  2022، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة  تقارب 50%  و هي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، و هي ما قد تصل إلى نحو 86%. في شمال سيبيريا.

وذكر أن الكسوف في دولة الإمارات سيبدأ الساعة 14:42، فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51 وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات، فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58. الى الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00  بالتوقيت العالمي.

ويُشاهد  على الأرض  بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، و تتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع فيما لن يُشاهد في النصف الجنوبي من الأرض او الأمريكيتين.

 

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