الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (56) لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. ثاني هزيم سالم هزيم السويدي.

2. خلفان سعيد خلفان المري.

3. خميس علي بن غانم الحميري.

4. علي حمد بن سيفان.

5. محمد حمد عبدالله السري المهيري.

6. محمد راشد محمد بن جرش.

7. مطر غانم سعيد السويدي.

ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.