الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع وأعضاء الحكومة السعودية الجديدة على الثقة الكبيرة التي نالوها من خادم الحرمين الشريفين.. تمنياتي لهم التوفيق في خدمة المملكة، ومواصلة مسيرة نهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة.. شعباً وحكومةً على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد.. رئاسة مجلس الوزراء.. داعين الله أن يوفقه في مهمته الجديدة ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح.. ومتمنين للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار».