الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان جورجيا ميلوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى معالي جورجيا ميلوني بمناسبة فوزها في الانتخابات العامة لرئاسة الوزراء بجمهورية إيطاليا الصديقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقية تهنئة مماثلة إلى معالي جورجيا ميلوني بهذه المناسبة.