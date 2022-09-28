الامارات | محمد بن راشد يهنئ محمد بن سلمان بتوليه رئاسة مجلس الوزراء السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ محمد بن سلمان بتوليه رئاسة مجلس الوزراء السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 سبتمبر 2022
هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بتوليه رئاسة مجلس الوزراء.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة شعباً وحكومةً على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئاسة مجلس الوزراء».
وتوجَّه سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق ولي العهد السعودي في مهمته الجديدة، ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.
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