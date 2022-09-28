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الامارات | محمد بن راشد يهنئ محمد بن سلمان بتوليه رئاسة مجلس الوزراء السعودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 سبتمبر 2022

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،   الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بتوليه رئاسة مجلس الوزراء.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ المملكة العربية الشقيقة شعباً وحكومةً على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئاسة مجلس الوزراء».

وتوجَّه سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق ولي العهد السعودي في مهمته الجديدة، ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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