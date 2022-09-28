الامارات | 7 معلومات عن قناة اللية المائية الجديدة في الشارقة.. تعرف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برنامج "الخط المباشر"، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبإشراف مباشر منه، سيبدأ شق قناة اللية المائية في منطقة اللية بالشارقة في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء منها في سبتمبر 2023.

وتستعرض "الإمارات اليوم" أبرز المعلومات عن القناة المائية على النحو التالي:

1- تربط القناة بين البحر المفتوح والخور، ثم منه إلى بحيرة خالد.

2- تمتد القناة بطول 850 متراً، وعرض 60 متراً، وعمق أربعة أمتار، وستمتد من البحر المفتوح إلى خور الشارقة، ومنه إلى بحيرة خالد.

3- تهدف القناة إلى تحسين جودة المياه في بحيرتي خالد والخان، اعتماداً على حركة التيارات البحرية الطبيعية السريعة.

4- مصب القناة سيكون في الخور مباشرة.

5- القناة تربط البر الشمالي والبر الجنوبي بـ3 جسور.

6- شق القناة له هدفان رئيسيان؛ أولهما أن تصبح مشروعاً سياحياً لإحياء المنطقة، والثاني تنظيف الخور وبحيرة خالد.

7- يتضمن المشروع العديد من المرافق والخدمات بما يدعم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والترفيهية، حيث تضم على طرفيها مجموعة من المطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية المنتقاة بعناية.

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