الامارات | الإمارات وسلطنة عمان توقعان عدداً من مذكرات التعاون المشترك على هامش زيارة رئيس الدولة لمسقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة عددا من مذكرات التعاون المشترك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لسلطنة عمان.

وتغطي مذكرات التعاون طيفا واسعا من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين حيث تشمل التعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال.

وشملت الاتفاقيات .. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الشباب والثقافة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والشباب .. وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان .. وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

وفي قطاع التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.. وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه .. وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان .. وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي.

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون بشأن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين .. وقعها الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك والرئيس التنفيذي لمجموعة أسيـاد المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات في دولة الإمارات والمركز الوطني للمعلومات المالية العماني بشأن التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.. وقعها رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على فيصل باعلوي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بالسلطنة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي.

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية في مجال الأخبار وتبادل المعلومات وقعها مدير عام وكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي ومدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية إبراهيم بن سيف العزري.



وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "مجموعة إذكاء" .. وقعها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأبوظبي القابضة محمد حسن السويدي ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات عاطف بن سعيد السيابي.

وفيما يخص التعاون في أسواق المال تم توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط .. وقعها الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالم.

واتفاقية تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني .. وقعها الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالم.

واتفاقية شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و شركة بورصة مسقط في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية .. وقعها الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالم.

وتم توقيع مذكرة تعاون بين شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع .. وقعها الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالم.

وفي مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية تم توقيع اتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة بسلطنة عُمان .. وقعها الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالم.