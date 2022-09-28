الامارات | مدير مكتب الشارقة الإعلامي: لابد أن يكرس الاتصال برامجه وحملاته لحماية التنّوع الثقافيّ‎‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مكتب الشارقة الإعلامي طارق علاي، إن "غياب الاتصال هو إلغاء لحضور الشخص حتى ولو كان موجوداً بيننا، فمن لا يتواصل ليس موجوداً في معادلة الحياة، ومن يتواصل بطريقة خاطئة يبتكر ظلاً مشوهاً لوجوده".

وأضاف علاي خلال افتتاح منتدى الشارقة للاتصال الحكومي: "الاتصال الحكومي بمثابة منح الحياة لهوية المؤسسة أو الجهة التي تمارسه، فبواسطته تصل ثقافتها ورؤيتها للناس وتؤكد من خلاله حضورها في حياتهم اليومية، كما أنه أيضاً توصيف لكل ما يجري من أحداث وما هو سائد من مفاهيم، لذا فإن المنتدى يتناول هذا العام أبرز القضايا في العالم، ويستهدف المفاهيم السائدة حولها، بهدف تصويبها أو تأكيدها أو إعادة صياغتها".

وتابع: "يجب أن يكون الاتصال في خانة المواجهة مع الاحتمالات المفتوحة حول متغيرات اقتصادية كبيرة قد تصل حد الأزمات في بعض الأسواق والمجتمعات، كما أن على الاتصال أن يكون اليد الحانية للمؤسسات الرسمية التي تقود الجمهور وسط المتغيرات والتحولات السريعة نحو الاستدامة والاستقرار، عبر تحفيز فكر مواجهة التحديات والثقة بالذات وإطلاق روح الابتكار والإبداع".

وأكد مدير مكتب الشارقة للإعلام أن "على الاتصال أيضاً أن يكرس برامجه وحملاته من أجل حماية التنّوع الثقافيّ من محاولات إسقاط وفرض أنماط ومفاهيم بعينها على ثقافات ومجتمعات لم تنتجها، وهنا نؤكد أن التوازن بين الثقافات واحترام اختلاف وخصوصيّة وحدود كل ثقافة، يشكلان ضمانة رئيسة لبناء علاقات متوازنة ومستدامة بين الشعوب".