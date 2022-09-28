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الامارات | عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة.. ومتى تشدد العقوبة.. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت دائرة القضاء أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوضح عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والحالات التي تشدد بها العقوبة.

لمعرفة التفاصيل اضغط رابط الفيديو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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