الامارات | عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة.. ومتى تشدد العقوبة.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت دائرة القضاء أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوضح عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والحالات التي تشدد بها العقوبة.

محمد يوسف

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